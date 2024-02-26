Министерство юстиции РФ хочет через суд ликвидировать Санкт-Петербургское общество эстонской культуры

«Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административное исковое заявление ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к общественной организации "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры", - говорится в сообщении.



Истец просит суд о ликвидации общественной организации с исключением сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).



Иск принят к производству, назначено судебное заседание.

Санкт-Петербургское общество эстонской культуры было зарегистрировано в 1992 году, подробнее с его деятельностью можно ознакомиться на сайте организации.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.