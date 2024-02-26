Новости Эстонии
26.02.2024, 20:23

Министерство юстиции РФ хочет через суд ликвидировать Санкт-Петербургское общество эстонской культуры

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Общество много сделало для того, чтобы в 2011 году была вновь открыта церковь Святого Иоанна в Санкт-Петербурге.
Общество много сделало для того, чтобы в 2011 году была вновь открыта церковь Святого Иоанна в Санкт-Петербурге.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Как сообщает в телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в местный суд подан иск о ликвидации Санкт-Петербургского общества эстонской культуры.

«Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административное исковое заявление ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к общественной организации "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры", - говорится в сообщении.

Истец просит суд о ликвидации общественной организации с исключением сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Иск принят к производству, назначено судебное заседание.

Санкт-Петербургское общество эстонской культуры было зарегистрировано в 1992 году, подробнее с его деятельностью можно ознакомиться на сайте организации.

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