Министерство юстиции РФ хочет через суд ликвидировать Санкт-Петербургское общество эстонской культуры(4)
Как сообщает в телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в местный суд подан иск о ликвидации Санкт-Петербургского общества эстонской культуры.
«Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административное исковое заявление ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к общественной организации "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры", - говорится в сообщении.
Истец просит суд о ликвидации общественной организации с исключением сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Иск принят к производству, назначено судебное заседание.
Санкт-Петербургское общество эстонской культуры было зарегистрировано в 1992 году, подробнее с его деятельностью можно ознакомиться на сайте организации.
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