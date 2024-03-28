Эстония продлила санкции в отношении России и Беларуси

Цель пересмотра санкций — проверить, остаются ли введенные санкции необходимыми. Цахкна заявил, что в ситуации, когда Россия продолжает жестокую агрессию в Украине, а цели Путина остались прежними, единственным правильным решением является продление действующих санкций против России и лиц, связанных с ней.

Министр добавил, что насилие со стороны белорусского режима в отношении жителей страны и нарушение их прав человека, а также их связь с агрессией России в Украине не изменились, в связи с чем необходимо продолжать применять действующие санкции против белорусского режима и людей, связанных с ним.

Правительство с предложением министра согласилось.

„На уровне Евросоюза мы продолжим работать над тем, чтобы совместными усилиями повысить цену войны для России и тех, кто участвует в агрессии. Я ожидаю, что в ближайшие месяцы мы согласуем дополнительный, 14-й пакет санкций“, — сказал Цахкна.

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