Эстония продлила санкции в отношении России и Беларуси
Сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна предложил правительству пересмотреть и продолжить санкции, связанные с агрессией России в Украине и ситуацией в Беларуси, а также в отношении лиц, причастными к террористическим актам „Хезболлы“.
Цель пересмотра санкций — проверить, остаются ли введенные санкции необходимыми. Цахкна заявил, что в ситуации, когда Россия продолжает жестокую агрессию в Украине, а цели Путина остались прежними, единственным правильным решением является продление действующих санкций против России и лиц, связанных с ней.
Министр добавил, что насилие со стороны белорусского режима в отношении жителей страны и нарушение их прав человека, а также их связь с агрессией России в Украине не изменились, в связи с чем необходимо продолжать применять действующие санкции против белорусского режима и людей, связанных с ним.
Правительство с предложением министра согласилось.
„На уровне Евросоюза мы продолжим работать над тем, чтобы совместными усилиями повысить цену войны для России и тех, кто участвует в агрессии. Я ожидаю, что в ближайшие месяцы мы согласуем дополнительный, 14-й пакет санкций“, — сказал Цахкна.
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