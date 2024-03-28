Закрыть русскоязычные СМИ, убрать символы советской эпохи, прекратить рабство домовладельцев и кумовство. Что Isamaa хочет сделать в Таллинне

Восстановление проэстонского настроя и использования эстонского языка в столице. Русскоязычные городские инфоканалы должны быть закрыты. Русскоязычные пресс-конференции, медиа-каналы и контент-маркетинг должны быть прекращены. В городских учреждениях должны соблюдаться языковые требования и обеспечиваться доступность услуг на эстонском языке. Также должна быть сокращена сфера российского влияния в Таллинне, в том числе нужно переделать объекты, имеющие советское символическое значение.

Новая коалиция должна сформировать позицию по вопросу права голоса граждан третьих стран на выборах в местные органы власти.

Успешная реализация перехода на изучение эстонского языка. Переход начнется осенью 2024 года. Таллинн не сделал достаточно, чтобы школы и детские сады были готовы к этому переходу. В столице до сих пор сотни учителей не соответствуют языковым требованиям. Необходимо увеличить ресурсы, направляемые на языковые курсы для учителей, и повысить заработную плату работников образования, чтобы привлечь в профессию больше людей.

В Таллинне необходимо прекратить коррупцию, растрату средств налогоплательщиков и кумовство.

Местные налоги не должны увеличиваться. Правительство республики планирует повысить земельный налог, отменить освобождение от земельного налога для жилья и ввести дополнительные местные налоги. Таллиннская коалиция должна обеспечить, чтобы налоги для жителей Таллинна не росли, а благосостояние людей не ухудшалось. Нельзя отнимать у горожан пособия и льготы, которые уже существуют.

Положить конец рабству домовладельцев. На протяжении многих лет в Таллинне царит несправедливая ситуация, где домовладельцы вынуждены содержать в порядке дороги и улицы, принадлежащие городу. У Таллинна есть средства и ресурсы, чтобы освободить домовладельцев от этой обязанности.

Модернизация сети общественного транспорта и прекращение притеснений автомобилистов. При планировании сети необходимо сотрудничать с соседними самоуправлениями и рассматривать городское пространство в целом. При создании городского пространства должны учитываться интересы пользователей общественного транспорта, водителей и пешеходов.