Клиент выиграл дело против Alexela. Компания необоснованно расторгла договор о продаже электроэнергии

6 декабря 2022 года клиент, то есть потребитель, заключил с компанией Alexela срочный договор о продаже электроэнергии на период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2030 года. Однако 10 июля этого года компания Alexela расторгла договор, отправив письмо по электронной почте, поскольку у клиента образовалась задолженность по оплате.

Однако клиент не получил письмо, поскольку оно попало в спам. Затем он сообщил Alexela, что не согласен с прекращением договора. Однако компания не согласилась признать свою неправоту. Заказчик считает, что расторжение договора не обосновано, поскольку он не получил уведомления Alexela, а фирма уведомила его о прекращении договора менее чем за 30 календарных дней. Заказчик добавил, что нарушение условий договора было связано с его сложным экономическим положением, но это не имело такого значения, чтобы оправдать расторжение договора в целом.