01.04.2024, 15:15
Клиент выиграл дело против Alexela. Компания необоснованно расторгла договор о продаже электроэнергии
ФОТО: | Delfi Meedia
Alexela расторгла договор о продаже электроэнергии с клиентом, но тот не согласился с этим и обратился Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), где выиграл дело, пишет Ärileht.
6 декабря 2022 года клиент, то есть потребитель, заключил с компанией Alexela срочный договор о продаже электроэнергии на период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2030 года. Однако 10 июля этого года компания Alexela расторгла договор, отправив письмо по электронной почте, поскольку у клиента образовалась задолженность по оплате.