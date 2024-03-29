Полиция задержала в Тарту двух молодых мужчин, стрелявших из пистолетов(4)
21 марта полиция задержала в Тарту двух молодых людей, которые угрожали прохожим предметами, внешне похожими на огнестрельное оружие, и стреляли в направлении людей. При обыске у одного из задержанных обнаружили наркотическое вещество.
Вечером 19 марта в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту в районе Аннелинн между домами бегают молодые мужчины и стреляют из пистолета. Сотрудникам полиции, отреагировавшим на сообщение, не удалось задержать возмутителей спокойствия по горячим следам, но уже через несколько часов было установлено, что покой тартуских жителей нарушили двое совершеннолетних молодых людей, которые стреляли из страйкбольного пистолета (англ. airsoft), а также, предположительно из стартового пистолета, переделанного в огнестрельное оружие.
21 марта по подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего мужчину. При обыске у него обнаружили предположительно огнестрельное оружие и 33 грамма вещества, которое при тестировании дало положительную реакцию на амфетамин. По подозрению в совершении преступления был также задержан 21-летний мужчина, которым угрожал прохожим и стрелял в направлении людей из пистолета для страйкбола.
„Внешне похожие на оружие предметы - не игрушки, - сказал Каур Вяйкене, руководитель следственной группы Тартуского отделения полиции. - Стартовые и страйкбольные пистолеты выглядят как настоящее оружие. Безответственно пугать ими людей в общественных местах. Полицейские, отреагировавшие на тревожное сообщение, не располагали точной информацией. К сообщениям, связанным с оружием, всегда относятся с большим вниманием. Полиция отреагировала усиленными силами, ведь речь могла идти о настоящем огнестрельном оружии. Человек, который держит в руках предмет, похожий на оружие, также подвергает себя опасности“.
„Стартовые и страйкбольные пистолеты разрешено использовать только в предназначенных для этого местах, но ни в коем случае ни в городе или общественном месте, где находятся люди. Совершенно неприемлемо стрелять в направлении людей, как то делал один из задержанных молодых мужчин. Если человек использует стартовый или страйкбольный пистолет для того, чтобы угрожать или пугать людей, это является деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность“, - сказал Каур Вяйкене.
Полиция и прокуратура отнеслись к случившемуся очень серьезно, так как молодые люди своими действиями поставили под угрозу жизнь и здоровье людей.
„Все мы заинтересованы в том, чтобы в публичном пространстве чувствовать себя в безопасности. Когда оружие любого типа незаконно используется на улице, жизнь людей оказывается под угрозой. На подобные действия правоохранительные органы реагируют решительно, - сказал прокурор Южной окружной прокуратуры Тоомас Койтмяэ. - В данном случае есть основания полагать, что один из молодых людей использовал свободно продающийся стартовый пистолет, переделанный под огнестрельное оружие. Такое переделанное оружие представляют серьезную опасность в том числе для того, кто из него стреляет“.
23 марта Лыунаская окружная прокуратура подала ходатайство в Тартуский уездный суд о взятии 20-летнего мужчины под стражу. Суд согласился с доводами прокуратуры, молодой человек взят под стражу на два месяца.
„У 20-летнего мужчины имеется непогашенная судимость, он находится на испытательном сроке. Год назад он был наказан в уголовном порядке за угрозы и грубое нарушение общественного порядка. У мужчины обнаружили такое количество наркотика, что дает основания полагать, что он намеревался его продавать. Суд решил, что задержание мужчины оправдано, он не должен иметь возможность совершить новые преступления“, - сказал прокурор Тоомас Койтмяэ.
В отношении 20-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям Пенитенциарного кодекса, которые касаются угроз, незаконного обращения с огнестрельным оружием и незаконного обращения с наркотическим веществом в большом количестве.
Прокуратура не ходатайствовала о заключении под стражу 21-летнего мужчины, уголовное производство в отношении его будет продолжено по статье, рассматривающей угрозы.
Расследование ведет Лыунаская префектура, досудебным производством руководит Южная окружная прокуратура.
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