Полиция задержала в Тарту двух молодых мужчин, стрелявших из пистолетов

Вечером 19 марта в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту в районе Аннелинн между домами бегают молодые мужчины и стреляют из пистолета. Сотрудникам полиции, отреагировавшим на сообщение, не удалось задержать возмутителей спокойствия по горячим следам, но уже через несколько часов было установлено, что покой тартуских жителей нарушили двое совершеннолетних молодых людей, которые стреляли из страйкбольного пистолета (англ. airsoft), а также, предположительно из стартового пистолета, переделанного в огнестрельное оружие.

21 марта по подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего мужчину. При обыске у него обнаружили предположительно огнестрельное оружие и 33 грамма вещества, которое при тестировании дало положительную реакцию на амфетамин. По подозрению в совершении преступления был также задержан 21-летний мужчина, которым угрожал прохожим и стрелял в направлении людей из пистолета для страйкбола.

„Внешне похожие на оружие предметы - не игрушки, - сказал Каур Вяйкене, руководитель следственной группы Тартуского отделения полиции. - Стартовые и страйкбольные пистолеты выглядят как настоящее оружие. Безответственно пугать ими людей в общественных местах. Полицейские, отреагировавшие на тревожное сообщение, не располагали точной информацией. К сообщениям, связанным с оружием, всегда относятся с большим вниманием. Полиция отреагировала усиленными силами, ведь речь могла идти о настоящем огнестрельном оружии. Человек, который держит в руках предмет, похожий на оружие, также подвергает себя опасности“.