28.03.2024, 14:06
Знакомство в Tinder обошлось жительнице Эстонии в 70 000 евро(5)
ФОТО: | Shutterstock
26 марта в полицию обратилась 34-летняя женщина, которая потеряла 70 000 евро после знакомства с мужчиной в Tinder.
В феврале женщина общалась в приложении для знакомств Tinder с мужчиной, который после нескольких дней общения рассказал ей о торговле криптовалютой. Мужчина предложил торговать на платформе ntefrp.com. Теперь женщина не может вывести свои деньги с этой платформы.
Ущерб от мошенничества составляет 70 000 евро.
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