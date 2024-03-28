ЧП и криминал
28.03.2024, 14:06

Знакомство в Tinder обошлось жительнице Эстонии в 70 000 евро

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Tinder
Tinder
ФОТО: Alex Photo Stock | Shutterstock

26 марта в полицию обратилась 34-летняя женщина, которая потеряла 70 000 евро после знакомства с мужчиной в Tinder.

В феврале женщина общалась в приложении для знакомств Tinder с мужчиной, который после нескольких дней общения рассказал ей о торговле криптовалютой. Мужчина предложил торговать на платформе ntefrp.com. Теперь женщина не может вывести свои деньги с этой платформы.

Ущерб от мошенничества составляет 70 000 евро.

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