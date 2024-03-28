Знакомство в Tinder обошлось жительнице Эстонии в 70 000 евро

В феврале женщина общалась в приложении для знакомств Tinder с мужчиной, который после нескольких дней общения рассказал ей о торговле криптовалютой. Мужчина предложил торговать на платформе ntefrp.com. Теперь женщина не может вывести свои деньги с этой платформы.