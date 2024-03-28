С понедельника в Эстонии больше нельзя ездить на шипованной резине, но могут быть исключения

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, прекращение использования шипованных шин важно и с точки зрения качества воздуха, и износа дорожного покрытия.

„Исследования показывают, что уличная пыль связана с рядом проблем со здоровьем и, к сожалению, с сокращением продолжительности жизни. Например, исследование, проведенное в Хельсинки, показало, что 75% уличной пыли в столице вызвано шипованными шинами. В Таллинне каждую весну собирается около 5500 кубометров частиц дорожного покрытия, кубометров частиц, которые образуются от соприкосновения шипованной резины с дорожным покрытием, что составляет более 330 грузовиков вредного для здоровья материала“, - говорит Сульг.

Он также добавляет, что пока шипованные шины продолжают использоваться, в городской среде будет образовываться все больше мелкой пыли, а значит, несмотря на весеннюю уборку, гарантировать отсутствие пыли в городской среде не удастся.

Исследование, проведенное в сотрудничестве с научными сотрудниками Тартуского университета и Эстонским центром экологических исследований, показало, что в 2020 году загрязнение воздуха стало причиной в среднем 1179 случаев преждевременной смерти в Эстонии, что в общей сложности составляет 14 179 потерянных лет жизни, а финансовые последствия для здоровья оцениваются в 666 миллионов евро.

Согласно исследованию влияния шипованных шин, проведенному Таллиннским техническим университетом, сокращение времени использования шипованных шин на 1,5 месяца только в Таллинне позволило бы сэкономить на ремонте дорог 1,2 млн евро в год.

С 19 февраля с дорог Таллинна было собрано более 3 500 тонн мусора и частиц дорожного покрытия, поднятых шипованными шинами, или 224 грузовика потенциально опасных материалов. Также началась масштабная операция по подметанию улиц. Весеннюю уборку планируется завершить к 15 апреля.

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