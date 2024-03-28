Заместитель гендиректора КаПо и специалист по России уходит с должности

Тоотс, проработавший в должности замгендиректора 16 лет, покинет пост 28 марта, сообщила в четверг пресс-служба КаПо.

В организации Александер Тоотс отвечал за контрразведывательную деятельность и считался специалистом по России, под его руководством были выявлены и осуждены свыше 20 человек, действовавших против эстонского государства. В основном в пользу РФ. Среди них, например, Херман Симм и Алексей Дрессен.

До того, как занять пост заместителя гендиректора КаПо, Александер Тоотс 15 лет проработал в отделении Полиции безопасности в Вирумаа.

С 1 апреля новым заместителем руководителя КаПо станет Таави Наритс, который также имеет достаточный опыт работы против российской разведки.

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