28.03.2024, 15:34
Маргус Цахкна привлек блогера к участию в официальном визите в Индию. Это взбудоражило общество и вылилось в производство(7)
участие Курна обошлось налогоплательщикам в 3000 евро
ФОТО: | Erakogu
Сегодня, 28 марта, комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) решила инициировать производство в отношении министра иностранных дел Маргуса Цахкна (Eesti 200) в связи с тем, что он привлек к участию в визите в Индию инфлюенсера Карла-Густава Курна. Комиссия планирует выяснить, был ли между Цахкна и Курном заключен договор и на каком основании последнего привлекли к визиту.
Председатель ERJK Лийза Овийр сообщила Delfi, что на основании публикаций в СМИ было решено начать производство. „Основания такие: можно ли использовать государственные средства для личного продвижения политика?“ - пояснила Овийр.