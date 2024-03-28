Маргус Цахкна привлек блогера к участию в официальном визите в Индию. Это взбудоражило общество и вылилось в производство

Председатель ERJK Лийза Овийр сообщила Delfi, что на основании публикаций в СМИ было решено начать производство. „Основания такие: можно ли использовать государственные средства для личного продвижения политика?“ - пояснила Овийр.

По ее словам, теперь они обратятся в Министерство иностранных дел и к министру иностранных дел Маргус Цахкна, чтобы выяснить, на основании чего состоялось общение и был ли заключен договор. „Каково содержание договора, как он (инфлюенсер) был выбран, какую услугу он оказал, была ли услуга оказана. После этого можно будет смотреть дальше“, - пояснила Овийр.