Новости Эстонии
28.03.2024, 15:34

Маргус Цахкна привлек блогера к участию в официальном визите в Индию. Это взбудоражило общество и вылилось в производство

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участие Курна обошлось налогоплательщикам в 3000 евро
ФОТО: Karl-Gustav Kurn | Erakogu

Сегодня, 28 марта, комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) решила инициировать производство в отношении министра иностранных дел Маргуса Цахкна (Eesti 200) в связи с тем, что он привлек к участию в визите в Индию инфлюенсера Карла-Густава Курна. Комиссия планирует выяснить, был ли между Цахкна и Курном заключен договор и на каком основании последнего привлекли к визиту.

Председатель ERJK Лийза Овийр сообщила Delfi, что на основании публикаций в СМИ было решено начать производство. „Основания такие: можно ли использовать государственные средства для личного продвижения политика?“ - пояснила Овийр.

По ее словам, теперь они обратятся в Министерство иностранных дел и к министру иностранных дел Маргус Цахкна, чтобы выяснить, на основании чего состоялось общение и был ли заключен договор. „Каково содержание договора, как он (инфлюенсер) был выбран, какую услугу он оказал, была ли услуга оказана. После этого можно будет смотреть дальше“, - пояснила Овийр.

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