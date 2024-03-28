Потребление газа в Эстонии выросло на 40%

„Оказавшая холоднее обычной зима, снижение цен на газ в несколько раз и налаженные маршруты поставок из Норвегии и США привели к значительному увеличению потребления газа“, - отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

„Если бы в январе нам пришлось получать все тепло с использованием электричества, дома в Эстонии – да и во всем регионе – оставались бы холодными и темными. В отопительный период возобновляемая энергетика и сегодня, и завтра по-прежнему нуждается в газовой поддержке – в наиболее холодные дни половина необходимой энергии поступает от газа“, - сказал Каасик.

В этом отопительном сезоне с октября по февраль потребление газа в Эстонии достигло 2,45 ТВт-ч, а больше всего газа было использовано в январе (0,73 ТВт-ч). В Финляндии и Балтийском регионе потребление газа за последние пять месяцев выросло в общей сложности до 26 ТВт-ч, в январе достигнув 7,1 ТВт-ч.

Природный газ доставляют преимущественно из США и Норвегии в сжиженном виде (LNG, liquefied natural gas) на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве. Помимо производства тепла и электроэнергии, природный газ напрямую используется в технологических процессах и в качестве сырья в химической промышленности. Природный газ имеет высокую теплотворную способность и отличается низким содержанием углерода, играя важную роль в переходе на возобновляемые источники энергии.

Компания Eesti Gaas является крупнейшим импортером и продавцом природного газа в Финляндии и Балтийском регионе: треть газа в регионе поступает через Eesti Gaas. В прошлом году компания Eesti Gaas доставила в регион 18 партий LNG. Один газовый танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.