ТАБЛИЦА | А вы бы заплатили 7 евро за буханку хлеба?

А вы готовы выложить 7 евро за буханку хлеба? Именно столько на Фестивале хлеба стоил отечественный, безусловно вкусный, хлеб с семечками. И это еще не самый дорогой товар.



За булку на закваске просили аж до 8 евро. Пирожки подешевле стоили 2, а подороже - 4 евро за штуку. Те, что посолиднее - например чебуреки, - продавали по 5, а грузинские хачапури за 7 евро.