31.03.2024, 08:03
ТАБЛИЦА | А вы бы заплатили 7 евро за буханку хлеба?(52)
Таблица: по каким ценам продают товары на этой неделе?
ФОТО: | Delfi Meedia
В последнее время среди фанатов углеводов царит оживление: в середине марта в третий раз прошел Фестиваль хлеба.
А вы готовы выложить 7 евро за буханку хлеба? Именно столько на Фестивале хлеба стоил отечественный, безусловно вкусный, хлеб с семечками. И это еще не самый дорогой товар.
За булку на закваске просили аж до 8 евро. Пирожки подешевле стоили 2, а подороже - 4 евро за штуку. Те, что посолиднее - например чебуреки, - продавали по 5, а грузинские хачапури за 7 евро.