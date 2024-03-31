Новости Эстонии
31.03.2024, 08:03

ТАБЛИЦА | А вы бы заплатили 7 евро за буханку хлеба?

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  • Таблица: по каким ценам продают товары на этой неделе?

Leivafest 2024
Leivafest 2024
ФОТО: Hebo Rahman | Delfi Meedia

В последнее время среди фанатов углеводов царит оживление: в середине марта в третий раз прошел Фестиваль хлеба.

А вы готовы выложить 7 евро за буханку хлеба? Именно столько на Фестивале хлеба стоил отечественный, безусловно вкусный, хлеб с семечками. И это еще не самый дорогой товар.

За булку на закваске просили аж до 8 евро. Пирожки подешевле стоили 2, а подороже - 4 евро за штуку. Те, что посолиднее - например чебуреки, - продавали по 5, а грузинские хачапури за 7 евро.

Тем не менее, к полудню второго дня полки с хлебом у нескольких продавцов опустели. И, честно говоря, все выглядело отлично, и люди с кошельками потоньше смогли набить желудок, перекусив у прилавка.

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