Работникам госсектора планируется увеличить отпуск. Предприниматели против: „у нас разное понятие об экономии!“
Торгово-промышленная палата Эстонии обратилась к правительству в связи с запланированными изменениями, согласно которым в будущем продолжительность основного ежегодного отпуска будет составлять 35 календарных дней не только у чиновников, но и у других работников государственных учреждений и учреждений местных самоуправлений.
Палата считает, что продолжительность ежегодного отпуска как чиновников, так и работников учреждений государственной власти и местных самоуправлений должна составлять 28 дней, как в частном секторе.
Как сообщил генеральный директор торгово-промышленной палаты Майт Пальтс, в прошлом году представители палаты встретились с представителями Министерства финансов и предложили в целях экономии заменить 35-дневный отпуск для чиновников на обычный 28-дневный. Представители министерства обещали обсудить этот вопрос, но вместо этого был составлен законопроект, по которому длительность основного отпуска хотят поднять и для других служащих государственного сектора и самоуправлений.
По словам Пальтса, у предпринимателей и государства по-прежнему совершенно разное понимание экономии и эффективности.
В своем обращении палата указывает, что если бы половина учреждений ввела 28-дневный ежегодный отпуск, то чиновники и сотрудники могли бы работать несколько сотен тысяч дополнительных рабочих часов ежегодно или можно было бы сократить количество чиновников/сотрудников.
Пальтс отмечает, что практики повсеместного удлиненного отпуска на законодательном уровне в других странах ЕС нет.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что удлиненный отпуск предназначен для госслужащих прежде всего с целью компенсации ограничений в их деятельности, запрета на забастовки и особых обязанностей. Палата считает, что если к должностным лицам и работникам органов государственной власти применяются такие строгие требования, то следует задуматься о том, являются ли эти требования реально необходимыми. Кроме того, заработная плата и другие условия труда чиновников и других служащих, а также рабочая среда и так конкурентоспособны по сравнению с частным сектором, и особое отношение более не оправдано.
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