Работникам госсектора планируется увеличить отпуск. Предприниматели против: „у нас разное понятие об экономии!“

Палата считает, что продолжительность ежегодного отпуска как чиновников, так и работников учреждений государственной власти и местных самоуправлений должна составлять 28 дней, как в частном секторе.

Как сообщил генеральный директор торгово-промышленной палаты Майт Пальтс, в прошлом году представители палаты встретились с представителями Министерства финансов и предложили в целях экономии заменить 35-дневный отпуск для чиновников на обычный 28-дневный. Представители министерства обещали обсудить этот вопрос, но вместо этого был составлен законопроект, по которому длительность основного отпуска хотят поднять и для других служащих государственного сектора и самоуправлений.

По словам Пальтса, у предпринимателей и государства по-прежнему совершенно разное понимание экономии и эффективности.

В своем обращении палата указывает, что если бы половина учреждений ввела 28-дневный ежегодный отпуск, то чиновники и сотрудники могли бы работать несколько сотен тысяч дополнительных рабочих часов ежегодно или можно было бы сократить количество чиновников/сотрудников.

Пальтс отмечает, что практики повсеместного удлиненного отпуска на законодательном уровне в других странах ЕС нет.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что удлиненный отпуск предназначен для госслужащих прежде всего с целью компенсации ограничений в их деятельности, запрета на забастовки и особых обязанностей. Палата считает, что если к должностным лицам и работникам органов государственной власти применяются такие строгие требования, то следует задуматься о том, являются ли эти требования реально необходимыми. Кроме того, заработная плата и другие условия труда чиновников и других служащих, а также рабочая среда и так конкурентоспособны по сравнению с частным сектором, и особое отношение более не оправдано.

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