ОСТОРОЖНО | Длинные выходные привлекают воров

Надолго покидая дом, обязательно убедитесь, что все окна и двери заперты, а охранная система, если она есть, активирована: чаще всего воры проникают в помещение через окно или дверь. Если хозяин дома забыл запереть дверь или оставил окна в положении проветривания, для воров полдела уже сделано. Помимо открытых входов, воров привлекают ценные вещи, лежащие на видном месте, например, на террасе или подоконнике. „Воры уносят все, что можно легко добыть. В квартирах чаще всего воруют смарт-устройства, украшения и наличные. В частных домах добычей воров становится садовая мебель и рабочие инструменты, оставленные в садах, или техника, находящаяся в автомобиле на виду, – перечислил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла. – Уезжая из дома на несколько недель, обязательно попросите соседей опустошать ваш почтовый ящик: иногда воры выбирают по нему квартиры, в которые можно наведаться“.