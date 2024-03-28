ОСТОРОЖНО | Длинные выходные привлекают воров
На улице становится теплее, и по случаю Страстной пятницы многие планируют уехать из дома. Не будет лишним напомнить, какие аспекты надо учитывать, уезжая на несколько дней.
Надолго покидая дом, обязательно убедитесь, что все окна и двери заперты, а охранная система, если она есть, активирована: чаще всего воры проникают в помещение через окно или дверь. Если хозяин дома забыл запереть дверь или оставил окна в положении проветривания, для воров полдела уже сделано. Помимо открытых входов, воров привлекают ценные вещи, лежащие на видном месте, например, на террасе или подоконнике. „Воры уносят все, что можно легко добыть. В квартирах чаще всего воруют смарт-устройства, украшения и наличные. В частных домах добычей воров становится садовая мебель и рабочие инструменты, оставленные в садах, или техника, находящаяся в автомобиле на виду, – перечислил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла. – Уезжая из дома на несколько недель, обязательно попросите соседей опустошать ваш почтовый ящик: иногда воры выбирают по нему квартиры, в которые можно наведаться“.
Памятка, как защититься от воров:
· Уходя из дома или ложась спать, закройте окна и заприте двери.
· Запирайте входную дверь, даже когда вы дома.
· Сфотографируйте ценные вещи и храните фото в надежном месте.
· Установите охранное оборудование и пользуйтесь услугами охранной фирмы.
· Храните велосипеды и рабочие инструменты в надежно запертом сарае или кладовке.
· Не оставляйте дорогие вещи на видном месте в автомобиле или у окна частного дома.
· Не рассказывайте о своих действиях в социальных сетях.
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