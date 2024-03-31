Работающие в стартапах иностранцы зарабатывают более чем в два раза больше среднего

По состоянию на конец прошлого года в стартап-компаниях, основанных иностранцами, в Эстонии работало 392 человека, а средняя брутто-зарплата в этих компаниях составляла 3832 евро в месяц, что примерно в два раза превышает среднюю зарплату в Эстонии. Из основанных иностранцами в Эстонии стартапов самый высокий оборот в прошлом году показали Glia (13,9 млн евро), Vertigogames (11,4 млн евро) и Binalyze (9,2 млн евро).

В прошлом году 32 иностранных учредителя получили разрешение на создание стартап-компании в Эстонии, причем наибольшее количество учредителей приехало в Эстонию из Турции, Армении, Китая и Украины. В прошлом году был выдан 291 временный вид на жительство для работы в Эстонии и 152 визы для работы в Эстонии.

Программу стартап-виз для найма сотрудников активнее всего используют крупнейшие компании эстонского стартап-сектора, такие как Bolt, Wise и Veriff, а также десятки других эстонских технологических компаний.

Менеджер по развитию стартап-виз и внешних связей в Startup Estonia Анника Ярс, отметила, что с помощью программы стартап-виз эстонские стартапы в первую очередь нанимают из-за рубежа таланты, которые способствуют росту местного технологического сектора. „Конкуренция на мировом рынке труда сегодня очень жесткая, и близость Эстонии к России, несомненно, вызывает неуверенность среди иностранных талантов, для которых открыты двери многих стран и компаний. Поскольку привлечение иностранных талантов имеет решающее значение для эстонских стартапов, то зарплаты ценных специалистов также растут быстрее, чем в среднем“, — пояснила Ярс.

Компании, использующие программы стартап-визы и визы для растущих компаний в прошлом году заплатили в Эстонии 268,8 миллиона евро налогов, а их общий оборот составил 2,2 миллиарда евро.