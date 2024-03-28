Не видели? Полиция ищет 37-летнего Ивана, уклоняющегося от наказания

Рост мужчины 179 см, телосложение крепкое. На лбу на правой стороне шрам длиною около 2 см.

Полиция просит всех, кто видел Ивана или знают, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 112 или электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee.

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