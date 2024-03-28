28.03.2024, 11:23
Не видели? Полиция ищет 37-летнего Ивана, уклоняющегося от наказания(3)
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках 37-летнего Ивана Столяренко, который уклоняется от исполнения судебного решения, по которому он должен нести наказание за преступление против имущества.
Рост мужчины 179 см, телосложение крепкое. На лбу на правой стороне шрам длиною около 2 см.
Полиция просит всех, кто видел Ивана или знают, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 112 или электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee.
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