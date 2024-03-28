28.03.2024, 10:50
"Где у нее был этот живот? За спиной, что ли?“ Близкие женщины, оставившей младенца умирать, не могут поверить в случившееся
семью преследуют
ФОТО: | Delfi Meedia
Недавно общественность шокировал случай, когда в Сууре-Ляхтру собака нашла тело младенца. Мать ребенка позже была задержана в Марокко. В передаче Pealtnägija родственники женщины рассказали свое видение ситуации.
„Моя сестра, она всегда была такой эмпатичной, дружелюбной, заботилась о других, — рассказала сестра женщины. — Когда она хотела посетить какую-то страну, то думала, как туда попасть и находила очередной проект, финансируемый за счет евросредств, в котором можно принять участие. Таким образом она и объездила весь мир“.