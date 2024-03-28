Новости Эстонии
28.03.2024, 10:50

"Где у нее был этот живот? За спиной, что ли?“ Близкие женщины, оставившей младенца умирать, не могут поверить в случившееся

 
семью преследуют
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Недавно общественность шокировал случай, когда в Сууре-Ляхтру собака нашла тело младенца. Мать ребенка позже была задержана в Марокко. В передаче Pealtnägija родственники женщины рассказали свое видение ситуации.

„Моя сестра, она всегда была такой эмпатичной, дружелюбной, заботилась о других, — рассказала сестра женщины. — Когда она хотела посетить какую-то страну, то думала, как туда попасть и находила очередной проект, финансируемый за счет евросредств, в котором можно принять участие. Таким образом она и объездила весь мир“.

„Она была ужасно смелой. Она просто делает то, чего не делают другие“, — рассказала в свою очередь мать женщины. В то, что случилось сейчас, она поверить не может. Тем более, что не было никаких признаков беременности.

RusDelfi
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