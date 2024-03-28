"Где у нее был этот живот? За спиной, что ли?“ Близкие женщины, оставившей младенца умирать, не могут поверить в случившееся

„Моя сестра, она всегда была такой эмпатичной, дружелюбной, заботилась о других, — рассказала сестра женщины. — Когда она хотела посетить какую-то страну, то думала, как туда попасть и находила очередной проект, финансируемый за счет евросредств, в котором можно принять участие. Таким образом она и объездила весь мир“.

„Она была ужасно смелой. Она просто делает то, чего не делают другие“, — рассказала в свою очередь мать женщины. В то, что случилось сейчас, она поверить не может. Тем более, что не было никаких признаков беременности.