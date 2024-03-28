Работающим пенсионерам следует после индексации пенсии пересмотреть заявление о необлагаемом налогом доходе 

По словам руководителя пенсионного отдела Департамента социального страхования Агне Кивисельг, с 1 апреля 2024 года в отношении людей, достигших возраста пенсионера по старости (64 года и 9 месяцев), действует не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 776 евро в месяц.

«Если пенсия человека составляет менее 776 евро, то неиспользуемую часть не облагаемого подоходным налогом минимума можно применить к другим доходам, таким как заработная плата. Однако, в результате индексации пенсии увеличиваются, и может возникнуть ситуация, когда часть не облагаемого налогом дохода, применяемого к заработной плате, уменьшается», - поясняет Кивисельг.

Например, если пенсия вырастет с 500 до 600 евро, то часть не облагаемого подоходным налогом минимума у человека пенсионного возраста вместо прежних 276 евро составит 176 евро (776-600=176). Таким образом, если ранее работодатель учитывал не облагаемый налогом доход в размере 276 евро, то после индексации эту сумму в заявлении следует изменить. Это позволит избежать ситуации, когда при декларировании доходов придется доплачивать государству подоходный налог.

Для каждого человека пенсия начисляется в индивидуальном порядке, на ее размер влияет трудовой стаж. В результате индексации рост пенсий также будет разным. Целью индексации является соблюдение баланса между пенсиями, зарплатами и изменением цен. Агне Кивисельг поясняет: «Индексацией увеличивается как базовая часть пенсии, так и ее годовая оценка. Базовая часть пенсии — это основа пенсии, которая одинакова для всех пенсионеров по старости. Годовая оценка - стоимость пенсионно-правового стажа за один год, в которую входит часть за стаж, страховая и объединенная части.» В общей сложности Департамент социального страхования сделает перерасчет пенсий для 325 000 людей.