Счастливчик выиграл в Bingo loto более 300 000 евро
Вчера, 27 марта, в передаче „Suur lotokolmapäev“ разыграли джекпот Bingo loto в размере 305 880,50 евро. Выигрышный билет был куплен в интернете.
Последний джекпот Bingo loto разыгрывался 7 февраля, когда жительница Сааремаа стала богаче на 426 681 евро с помощью билета, также купленного в интернете. Тот счастливый билет был куплен на пять розыгрышей, а крупный выигрыш пришелся на последний из них.
В 2023 году Eesti Loto заплатила государству в виде налога на азартные игры в общей сложности 15,5 миллионов евро. В прошлом году Eesti Loto выплатила выигрышей на 40,4 миллиона евро, в том числе 7,3 миллиона евро в виде выигрышей в мгновенные лотереи и 4,3 миллиона евро в виде выигрышей в мгновенных э-лотереях.
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