Счастливчик выиграл в Bingo loto более 300 000 евро

Последний джекпот Bingo loto разыгрывался 7 февраля, когда жительница Сааремаа стала богаче на 426 681 евро с помощью билета, также купленного в интернете. Тот счастливый билет был куплен на пять розыгрышей, а крупный выигрыш пришелся на последний из них.

В 2023 году Eesti Loto заплатила государству в виде налога на азартные игры в общей сложности 15,5 миллионов евро. В прошлом году Eesti Loto выплатила выигрышей на 40,4 миллиона евро, в том числе 7,3 миллиона евро в виде выигрышей в мгновенные лотереи и 4,3 миллиона евро в виде выигрышей в мгновенных э-лотереях.