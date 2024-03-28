ПРОГНОЗ | Весна на пороге! К выходным местами потеплеет до +14

28 марта на границе двух областей давления — низкого и повышенного — в верхних слоях атмосферы образуются облака, осадков до вечера не ожидается, усилится юго-восточный ветер. Начнет поступать теплая воздушная масса, температура воздуха повысится до 10–14 градусов, только на побережье температура будет около 5 градусов.