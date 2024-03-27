Таллиннские станции по приему отходов перейдут на летний график работы

На станциях по приёму отходов от населения бесплатно в неограниченном количестве принимаются: бумага и картон, упаковка, пищевое масло и жир, металлолом, комплектное электрическое и электронное оборудование, пригодная к использованию мебель. В ограниченном количестве и бесплатно можно сдать садовые и ландшафтные отходы (0,6 м³ или до шести столитровых мешков), пригодную к использованию одежду (0,6 м³), непропитанное дерево (1 м³), маркированную пластмассу (1 м³), покрышки (8 шт.), бетон (1 м³), отсортированный кирпич (1 м³), плитку и керамику (1 м³), листовое стекло (1 м³) и различные опасные отходы в определенном количестве. Другие отходы или отходы в превышающем предельный объем количестве, принимаются на основании прейскуранта станции.