Таллиннские станции по приему отходов перейдут на летний график работы
Начиная с 1 апреля все таллиннские станции по приёму отходов перейдут на летний график работы. Станции Пяэскюла, Рахумяэ, Пальяссааре и Пярнамяэ с начала апреля будут открыты по рабочим дням с 12:00 до 20:00, по выходным – с 10:00 до 18:00.
На станциях по приёму отходов от населения бесплатно в неограниченном количестве принимаются: бумага и картон, упаковка, пищевое масло и жир, металлолом, комплектное электрическое и электронное оборудование, пригодная к использованию мебель. В ограниченном количестве и бесплатно можно сдать садовые и ландшафтные отходы (0,6 м³ или до шести столитровых мешков), пригодную к использованию одежду (0,6 м³), непропитанное дерево (1 м³), маркированную пластмассу (1 м³), покрышки (8 шт.), бетон (1 м³), отсортированный кирпич (1 м³), плитку и керамику (1 м³), листовое стекло (1 м³) и различные опасные отходы в определенном количестве. Другие отходы или отходы в превышающем предельный объем количестве, принимаются на основании прейскуранта станции.
Адрес станции по приёму отходов Пальяссааре – Пальяссааре пыйк, 5; станции Пярнамяэ – Ристайа теэ 8/Пярнамяэ теэ, 36; станции Пяэскюла – ул. Раба, 40; станции Рахумяэ – Рахумяэ теэ, 5а.
По государственным праздникам станции приёма отходов закрыты. По этой причине станции, а также находящиеся в городе пункты сбора опасных отходов закрыты 1 мая, 23 и 24 июня, а также 20 августа.
Подробную информацию можно найти на сайте: https://www.tallinn.ee/ru/keskkond/rezhim-raboty-stanciy-po-priemu-otkhodov