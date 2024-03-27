ФОТО | Соцдемы собрались в Таллинне, чтобы обсудить cудьбу новой коалиции

Вчера на внеочередном заседании Таллиннское городское собрание отправило в отставку мэра столицы, председателя Центристской партии Михаила Кылварта. Вотум недоверия поддержал 41 депутат из 43 присутствовавших. На данный момент новую коалицию формируют соцдемы, Партия реформ, Isamaa и Eesti 200.

Сегодня в 18:00 в своем таллиннском офисе собрались представители социал-демократической партии. По словам председателя партии Лаури Ляэнеметса, соцдемократы хотят, чтобы коалиционные переговоры состоялись как можно скорее. Он добавил, что новое городское правительство можно было бы сформировать уже на следующей неделе.