Партия реформ о лишении граждан России права голоса на выборах в местные органы власти: это включено в правительственное соглашение

Председатель фракции Isamaa в Таллиннском городском собрании Карл Сандер Касе заявил сегодня Delfi, что в ходе переговоров новой Таллиннской коалиции их партия поднимет вопрос о праве российских граждан голосовать на местных выборах.

Представитель партии реформ в Таллиннском совете Сандер Андла отметил, что на государственном уровне лишение избирательных прав граждан России включено в коалиционное соглашение. Правда, он отметил, что рефомисты хотели бы сначала сесть за стол переговоров.

"Как политическая партия, мы заняли позицию, что надо приостановить (право российских граждан голосовать на местных выборах). И в конечном итоге это решение же может быть принято на государственном уровне, и Таллиннское городское собрание не сможет изменить этот закон. Это же предусмотрено правительственным соглашением“, - сказал он.