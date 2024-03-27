Смена власти в Таллинне: в позициях СДП, Eesti 200 и Isamaa много общего. Но есть почва для конфликта

Вице-мэр Таллинна Мадле Липпус (СДП) сказала, что руководство таллиннского отделения социал-демократов соберется в среду вечером, чтобы сформировать свою делегацию на коалиционные переговоры. По ее словам, у социал-демократов есть желание начать переговоры как можно скорее. Вице-мэр поддержала высказанный вечера Партией реформ тезис о том, что еще рано говорить о распределении портфелей в мэрии. Как сказала Липпус, кандидатура на пост мэра — это тоже вопрос переговоров.