27.03.2024, 19:40
Смена власти в Таллинне: в позициях СДП, Eesti 200 и Isamaa много общего. Но есть почва для конфликта(20)
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA
Все три партии — Социал-демократическая (СДП), Eesti 200 и Isamaa считают важным реорганизацию транспортной сети и проведение в Таллинне ревизии. Предметом разногласий может стать желание Isamaa поднять вопрос об избирательном праве граждан России, пишет Delfi.
Вице-мэр Таллинна Мадле Липпус (СДП) сказала, что руководство таллиннского отделения социал-демократов соберется в среду вечером, чтобы сформировать свою делегацию на коалиционные переговоры. По ее словам, у социал-демократов есть желание начать переговоры как можно скорее. Вице-мэр поддержала высказанный вечера Партией реформ тезис о том, что еще рано говорить о распределении портфелей в мэрии. Как сказала Липпус, кандидатура на пост мэра — это тоже вопрос переговоров.