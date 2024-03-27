Новости Эстонии
27.03.2024, 19:40

Смена власти в Таллинне: в позициях СДП, Eesti 200 и Isamaa много общего. Но есть почва для конфликта

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После смещения с поста мэра Михаила Кылвата в Таллинне будет создана новая правящая коалиция
После смещения с поста мэра Михаила Кылвата в Таллинне будет создана новая правящая коалиция
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

Все три партии — Социал-демократическая (СДП), Eesti 200 и Isamaa считают важным реорганизацию транспортной сети и проведение в Таллинне ревизии. Предметом разногласий может стать желание Isamaa поднять вопрос об избирательном праве граждан России, пишет Delfi.

Вице-мэр Таллинна Мадле Липпус (СДП) сказала, что руководство таллиннского отделения социал-демократов соберется в среду вечером, чтобы сформировать свою делегацию на коалиционные переговоры. По ее словам, у социал-демократов есть желание начать переговоры как можно скорее. Вице-мэр поддержала высказанный вечера Партией реформ тезис о том, что еще рано говорить о распределении портфелей в мэрии. Как сказала Липпус, кандидатура на пост мэра — это тоже вопрос переговоров.

„Для нас, конечно, важно двигаться вперед в реорганизации общественного транспорта. Это означает упорядочение маршрутной сети, а также создание сети линий по Харьюмаа, где таллиннский общественный транспорт был бы согласован с уездными линиями“, - сказала Липпус. По ее словам, для социал-демократов также важно привести в порядок сеть образовательных учреждений, создать приближенные к дому детские сады, планирование новых трамвайных коридоров.

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