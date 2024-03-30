За рубежом
30.03.2024, 19:40

„Как будто мы не часть России“. Delfi узнал, что думают жители Белгородской области об усилившихся обстрелах

 
Большой обзор соцсетей белгородцев
Анна Тамм
UKRAINE-CRISIS/BELGOROD-ATTACKS
UKRAINE-CRISIS/BELGOROD-ATTACKS
ФОТО: MAYOR OF BELGOROD CITY | via REUTERS/Scanpix

В последние месяцы Белгородская область России оказалсь под массированными обстрелами ВСУ. Официальные СМИ в России стараются не акцентировать на этом внимание. Так, пропагандист Владимир Соловьев недвно заявил, что жалобы, поступающие от жителей Белгорода и области - „мерзкая истерика“. Комментарии в группе Соловьёв LIVE в VK пришлось закрыть, так как на проагандиста обрушилась волна негатива.

А как относятся к происходящему сами белгородцы? Кого винят и на что надеятся? RusDelfi проанадизировал множество комментариев и постов в местных пабликах социальных сетях и готов ответить на эти вопросы.

В обзоре приведены только комментарии, которые были написаны реальными людьми. Пунктуация и орфография авторов сохранены.

Сейчас контент в городских группах VK в Белгородской области якро контрастируют с тем, что было еще несколько месяцев назад. И если сами посты могут быть нейтрильными - про образование, праздники или погоду, то комментарии неизменно сводятся к одному - обстрелам. Именно в комметариях люди делятся своей болью, просят помощи и пытаются отмыслить происходящее.

RusDelfi
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