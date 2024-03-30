30.03.2024, 19:40
„Как будто мы не часть России“. Delfi узнал, что думают жители Белгородской области об усилившихся обстрелах
Большой обзор соцсетей белгородцев
ФОТО: | via REUTERS/Scanpix
В последние месяцы Белгородская область России оказалсь под массированными обстрелами ВСУ. Официальные СМИ в России стараются не акцентировать на этом внимание. Так, пропагандист Владимир Соловьев недвно заявил, что жалобы, поступающие от жителей Белгорода и области - „мерзкая истерика“. Комментарии в группе Соловьёв LIVE в VK пришлось закрыть, так как на проагандиста обрушилась волна негатива.
А как относятся к происходящему сами белгородцы? Кого винят и на что надеятся? RusDelfi проанадизировал множество комментариев и постов в местных пабликах социальных сетях и готов ответить на эти вопросы.
В обзоре приведены только комментарии, которые были написаны реальными людьми. Пунктуация и орфография авторов сохранены.