„Как будто мы не часть России“. Delfi узнал, что думают жители Белгородской области об усилившихся обстрелах

Сейчас контент в городских группах VK в Белгородской области якро контрастируют с тем, что было еще несколько месяцев назад. И если сами посты могут быть нейтрильными - про образование, праздники или погоду, то комментарии неизменно сводятся к одному - обстрелам. Именно в комметариях люди делятся своей болью, просят помощи и пытаются отмыслить происходящее.