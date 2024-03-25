Соловьев назвал жалобы белгородцев на обстрелы „мерзкой истерикой“

Жалобы белгородцев на обстрелы Соловьев назвал „мерзкой истерикой“, которую „тут же подхватывают укронацистские СМИ“, и посоветовал жителям „заткнуться“, рассказав, как он заехал поговорить с министром общественных коммуникаций области Оксаной Тарантовой и как в Белгороде ставят укрытия.

В ответ авторы одного из белгородских новостных пабликов предложили жителям писать комментарии под последним постом Соловьева, чтобы он „перевез свою уютную телестудию в Белгород“.

После этого под постом с эфиром программы во „ВКонтакте“ появилось больше 2,5 тысячи комментариев. Во многих из них телеведущему предлагают приехать и пожить в городе. „Предлагаем перенести свою уютную студию в Белгород и под звук сирены добираться с работы и на работу, засыпать и просыпаться. Покажите пример пожалуйста, как не „истерить“ когда прилетает в дома, квартиры и по живым людям“, — пишут Соловьеву.

В комментариях к другим постам на странице программы пользователи также оставляют хештег #СоловьевПриезжайБелгородЖдет.

В последние несколько недель обстрелы Белгорода участились и стали особенно интенсивными в дни президентских выборов в середине марта. 19 марта губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что за неделю в Белгородской области от обстрелов погибли 16 и пострадали 98 мирных жителей.

Жители граничащего с Украиной Грайворонского района запустили петицию, адресованную Владимиру Путину, в которой просят „не бросать“ их под обстрелами. „Мы за вас голосовали, дали вам власть в руки, почему вы не можете навести порядок на российской земле“, — пишут авторы. За неделю петицию подписали более шести тысяч человек.

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