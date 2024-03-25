Соловьев назвал жалобы белгородцев на обстрелы „мерзкой истерикой“
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы „Соловьев Live“ заявил о „большом количестве разных тварей, притворяющихся блогерами“, которые, по его словам, говорили, что „федеральная власть забыла Белгород“, пишет „Медуза“.
Жалобы белгородцев на обстрелы Соловьев назвал „мерзкой истерикой“, которую „тут же подхватывают укронацистские СМИ“, и посоветовал жителям „заткнуться“, рассказав, как он заехал поговорить с министром общественных коммуникаций области Оксаной Тарантовой и как в Белгороде ставят укрытия.
В ответ авторы одного из белгородских новостных пабликов предложили жителям писать комментарии под последним постом Соловьева, чтобы он „перевез свою уютную телестудию в Белгород“.
После этого под постом с эфиром программы во „ВКонтакте“ появилось больше 2,5 тысячи комментариев. Во многих из них телеведущему предлагают приехать и пожить в городе. „Предлагаем перенести свою уютную студию в Белгород и под звук сирены добираться с работы и на работу, засыпать и просыпаться. Покажите пример пожалуйста, как не „истерить“ когда прилетает в дома, квартиры и по живым людям“, — пишут Соловьеву.
В комментариях к другим постам на странице программы пользователи также оставляют хештег #СоловьевПриезжайБелгородЖдет.
В последние несколько недель обстрелы Белгорода участились и стали особенно интенсивными в дни президентских выборов в середине марта. 19 марта губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что за неделю в Белгородской области от обстрелов погибли 16 и пострадали 98 мирных жителей.
Жители граничащего с Украиной Грайворонского района запустили петицию, адресованную Владимиру Путину, в которой просят „не бросать“ их под обстрелами. „Мы за вас голосовали, дали вам власть в руки, почему вы не можете навести порядок на российской земле“, — пишут авторы. За неделю петицию подписали более шести тысяч человек.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.