Экономика
27.03.2024, 15:15

Зарубежный инвестор планирует построить в Пярну завод стоимостью более миллиарда

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Директор проекта Power2X Петер Даемен на месте возможного центра зеленой энергии на улице Нийду в Пярну
Директор проекта Power2X Петер Даемен на месте возможного центра зеленой энергии на улице Нийду в Пярну
ФОТО: Erakogu

Голландская компания Power2X планирует инвестировать более одного миллиарда евро в строительство в пярнуской промышленной зоне Нийду завода по производству метанола мощностью 500 000 тонн в год, передает rus.err.

„Завод будет производить до 500 000 тонн зеленого метанола в год. Производство основано на местных отходах лесного производства и гибком зеленом водороде, который будет производиться с использованием будущей морской ветровой энергии Эстонии“, - сообщил представитель компании Power2X.

В ходе разработки, строительства и долгосрочной эксплуатации проект должен создать более 2000 рабочих мест в строительстве и более 200 рабочих мест в цепочке поставок и на месте, отметили в компании.

В настоящее время проводится оценка реализации проекта, и компания ожидает получения разрешения на строительство, добавил представитель Power2X.

Производство планируется начать в 2028 году.

По сообщению компании, Power2X разрабатывает масштабные промышленные проекты с упором на водород, аммиак и метанол, и имеет разнообразный портфель проектов по всей Европе.

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