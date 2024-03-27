Зарубежный инвестор планирует построить в Пярну завод стоимостью более миллиарда

„Завод будет производить до 500 000 тонн зеленого метанола в год. Производство основано на местных отходах лесного производства и гибком зеленом водороде, который будет производиться с использованием будущей морской ветровой энергии Эстонии“, - сообщил представитель компании Power2X.

В ходе разработки, строительства и долгосрочной эксплуатации проект должен создать более 2000 рабочих мест в строительстве и более 200 рабочих мест в цепочке поставок и на месте, отметили в компании.

В настоящее время проводится оценка реализации проекта, и компания ожидает получения разрешения на строительство, добавил представитель Power2X.

Производство планируется начать в 2028 году.

По сообщению компании, Power2X разрабатывает масштабные промышленные проекты с упором на водород, аммиак и метанол, и имеет разнообразный портфель проектов по всей Европе.

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