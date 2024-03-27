ФОТО | Весеннее солнце не растопило накопившийся в Таллинне снег

Если в декабре горуправа не желала раскрывать места складирования снега, опасаясь, что горожане будут привозить туда свой снег, то после окончания зимы тайны уже нет. Всего, как сообщила пресс-секретарь мэрии Ксения Лайне, в городе на площадки было вывезено 280 877 кубометров снега.

Площадки расположены в четырех районах Таллинна: ​​Ласнамяэ (Нарва мнт 129b, Нарва мнт 140a и Алвари 7), Кесклинне (возле Горхолла на улице Логи и по адресу Лаагна теэ Т12), Хааберсти (Харгмяэ 20, Пикалийва, 69 и Палдистки мнт 80а) и Нымме (Силикалтсийди T1).

Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг в декабре сказал Forte, что городская управа организует места хранения как можно дальше от жилых домов, чтобы работа вывозящей снег техники минимально влияла на местных жителей. Он заверил, что департамент регулярно заказывает экологический анализ площадок, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.

Кроме того, как писал Forte ранее, государственное законодательство напрямую не регулирует хранение снега, но деятельность должна соответствовать общим водоохранным требованиям. „Это означает, что необходимо избегать угрозы качеству подземных и поверхностных вод. Местное самоуправление организует работы по уборке снега и урегулирование вопросов, связанных с местами хранения снега на своей территории. За соблюдением правил также в первую очередь следит местное самоуправление. В столице это Таллиннский департамент муниципальной полиции“, – прокомментировала руководитель водного отдела Департамента окружающей среды Трийн Мяги.

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