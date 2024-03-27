Специалист рассказала, чего нам ждать от инфляции и процентных ставок

Предпоследний цикл снижения ставок в истории ЕЦБ был очень быстрым и резким и пришёлся на разгар крупного финансового кризиса 2008 года. Последний цикл снижения ставок был более медленным, хотя и проходил на фоне долгового кризиса в еврозоне, но за это время процентные ставки повышались лишь дважды. Сегодня кризиса нет. Даже рецессия, которой опасались в еврозоне, теперь приобрела вид скорее циклических колебаний в экономике. Если в декабре прошлого года всё ещё ожидалось не менее шести снижений базовых ставок на 0,25%, начиная с апреля и заканчивая новым годом, то сегодня ожидания упали до менее чем четырёх снижений, причём не раньше июня. Более того, ЕЦБ в последний раз повысил ставку только в сентябре, поэтому ожидания весеннего снижения ставки были несколько преждевременными. За свою относительно короткую историю Европейский центральный банк совершил несколько ошибок в монетарной политике, например, повысил процентные ставки в июне 2008 года, когда уже было известно о проблемах с ипотекой в США, или весной-летом 2011 года, накануне долгового кризиса.