С апреля в Эстонии вырастут пенсии

Размер народной пенсии после индексации составит 372,05 евро. Размер базовой части пенсии составит 354,98 евро, а годовой коэффициент – 9,152 евро. Пенсии, пересчитанные по индексу 2024 года, будут выплачиваться с апреля. Индексация пенсий в этом году обойдется государству в 212 327 000 евро. Пенсии проиндексированы для 325 тысяч пенсионеров.

Какой будет ваша новая пенсия, можно посмотреть на портале eesti.ee. Получить дополнительную информацию можно на инфотелефону Департамента социального страхования 1360. Пенсия состоит из четырех частей: базовая часть пенсии; часть пенсии, основанная на стаже; cтраховая часть и oбъединенная часть пенсии. Для того чтобы найти сумму пенсии нужно сложить эти части. Более подробно об этом читайте на сайте департамента.

Помимо пенсии, будет пересчитана и дневная ставка пособия по трудоспособности: с 1 апреля она составит 20,57 евро, а в случае отсутствия трудоспособности размер пособия составит в среднем 617,15 евро в месяц.

В случае частичной трудоспособности пособие по трудоспособности рассчитывается в размере 57% от дневной ставки. Средний размер пособия по трудоспособности при частичной трудоспособности составит в среднем 351,77 евро. Индексация пособий по трудоспособности обойдется государству примерно в 36 183 773 евро. Индексируется около 91 358 пособий по трудоспособности для людей с ограниченной трудоспособностью.

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