Новости Эстонии
27.03.2024, 14:50

Неубедительно: женщина объяснила, для чего в массовом порядке с помощью личных кодов незнакомых людей изучала их недвижимость

 
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Почему человеку нужно искать недвижимость по личному коду? Это знает только Сире Кулла
Почему человеку нужно искать недвижимость по личному коду? Это знает только Сире Кулла
ФОТО: Delfi Meedia

У человека или учреждения, просматривающего личные данные людей, есть обязанность объяснить, для чего ему это нужно, напоминает Eesti Päevaleht.

В начале марта многие жители Эстонии, возможно, заметили по журналу логов, что некая Сире Кулла сделала по их личному коду запросы в регистре недвижимости. Это означает, что она ввела личный код человека и посмотрела, какая именно недвижимость находится в собственности человека.

Мужчина, который первым поведал журналистам газеты Eesti Päevaleht об этом случае, отметил, что рассказал о своем открытии друзьям, и они, независимо от их места жительства, тоже обнаружили, что Кулла по их личному коду просматривала информацию об их недвижимости.

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