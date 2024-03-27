Неубедительно: женщина объяснила, для чего в массовом порядке с помощью личных кодов незнакомых людей изучала их недвижимость

В начале марта многие жители Эстонии, возможно, заметили по журналу логов, что некая Сире Кулла сделала по их личному коду запросы в регистре недвижимости. Это означает, что она ввела личный код человека и посмотрела, какая именно недвижимость находится в собственности человека.

Мужчина, который первым поведал журналистам газеты Eesti Päevaleht об этом случае, отметил, что рассказал о своем открытии друзьям, и они, независимо от их места жительства, тоже обнаружили, что Кулла по их личному коду просматривала информацию об их недвижимости.