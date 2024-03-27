27.03.2024, 14:50
Неубедительно: женщина объяснила, для чего в массовом порядке с помощью личных кодов незнакомых людей изучала их недвижимость
Вы можете проверить, кто интересовался вашими данными
ФОТО: Delfi Meedia
У человека или учреждения, просматривающего личные данные людей, есть обязанность объяснить, для чего ему это нужно, напоминает Eesti Päevaleht.
В начале марта многие жители Эстонии, возможно, заметили по журналу логов, что некая Сире Кулла сделала по их личному коду запросы в регистре недвижимости. Это означает, что она ввела личный код человека и посмотрела, какая именно недвижимость находится в собственности человека.