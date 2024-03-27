Дерзкое ограбление: неизвестный ворвался в магазин, забрал кассовый аппарат и бутылку рома. Его все еще ищут(11)
Вчера в волости Тырва в Валгамаа неизвестный с ножом ограбил местный магазин.
Вечером 26 марта в 19:25 полиция получила вызов в волость Тырва, где мужчина в маске вошел в магазин, стал угрожать ножом продавцу и забрал кассовый аппарат, а также взял с алкогольной витрины бутылку рома. После этого мужчина убежал из магазина и пропал. Прибывшие на место полицейские собрали в магазине необходимые улики и начали поиски преступника.
Была задействована и служебная собака, но поймать мужчину в ближайших окрестностях не удалось. Продавец магазина в результате инцидента не пострадал.
Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.