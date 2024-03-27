Дерзкое ограбление: неизвестный ворвался в магазин, забрал кассовый аппарат и бутылку рома. Его все еще ищут

Вечером 26 марта в 19:25 полиция получила вызов в волость Тырва, где мужчина в маске вошел в магазин, стал угрожать ножом продавцу и забрал кассовый аппарат, а также взял с алкогольной витрины бутылку рома. После этого мужчина убежал из магазина и пропал. Прибывшие на место полицейские собрали в магазине необходимые улики и начали поиски преступника.