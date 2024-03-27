ЧП и криминал
27.03.2024, 11:55

Дерзкое ограбление: неизвестный ворвался в магазин, забрал кассовый аппарат и бутылку рома. Его все еще ищут

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ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Вчера в волости Тырва в Валгамаа неизвестный с ножом ограбил местный магазин.

Вечером 26 марта в 19:25 полиция получила вызов в волость Тырва, где мужчина в маске вошел в магазин, стал угрожать ножом продавцу и забрал кассовый аппарат, а также взял с алкогольной витрины бутылку рома. После этого мужчина убежал из магазина и пропал. Прибывшие на место полицейские собрали в магазине необходимые улики и начали поиски преступника.

Была задействована и служебная собака, но поймать мужчину в ближайших окрестностях не удалось. Продавец магазина в результате инцидента не пострадал.

Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

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