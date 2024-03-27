Norstat: Isamaa остается самой популярной партией, рейтинг соцдемов растет

Поддержка реформистов в последние три месяца находится на самом низком уровне за последние пять лет, пишет RusERR.

За тройкой лидеров следуют социал-демократы 14,3%, Центристская партия 11,9% и Eesti 200 - 5,8%. За неделю поддержка соцдемов выросла почти на один процентный пункт, а популярность центристов и Eesti 200 незначительно снизилась.

Коалиционные партии (реформисты, Eesti 200, соцдемы) поддерживают 36,6% респондентов, а оппозиционные (Isamaa, EKRE, Центристская партия) - 58,9%.

„Правых“ поддерживают 2% респондентов, „зеленых“ - 1,7%, иные партии - 0,6%.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.