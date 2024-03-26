Департамент конкуренции должен выплатить концерну Eesti Energia более миллиона евро

В разгар энергетического кризиса Рийгикогу изменил Закон о рынке электроэнергии таким образом, что концерн Eesti Energia был обязан продавать энергию потребителям по цене, утвержденной Департаментом конкуренции или согласованной с ним. Компания Eesti Energia также должна была заплатить Департаменту конкуренции надзорный сбор.

В сентябре 2022 года Департамент конкуренции установил цену на универсальную услугу электроснабжения Eesti Energia на уровне 154,08 евро за мегаватт-час. Год спустя, в конце августа, Департамент конкуренции объявил, что за согласование цены на универсальную услугу концерн Eesti Energia должен выплатить ведомству 1,18 млн евро.

Согласно решению суда, после определения размера нового надзорного сбора Департамент конкуренции обязан вернуть компании Esti Energia переплаченный надзорный сбор и уплатить с него проценты.

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