„Крутой рост цен с благами, которые никому не нужны!“ Elisa в одностороннем порядке изменит пакеты для клиентов

„Компания Elisa обрадовала своих клиентов очередным очень хорошим предложением. В то время, когда все в Европе прилагают усилия во имя того, чтобы обуздать инфляцию, телекоммуникационная фирма Elisa считает, что совершенно нормально поднять цены на 48%!“ - написал порталу Delfi Ärileht один разочарованный клиент Elisa. „Это круто — просто поднять цену наполовину и скрыть причину этого повышения за „дополнительными преимуществами услуг высшего класса“, которые никому скорее всего не нужны“, - сказал он.