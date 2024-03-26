26.03.2024, 20:21
„Крутой рост цен с благами, которые никому не нужны!“ Elisa в одностороннем порядке изменит пакеты для клиентов(27)
ФОТО: ELISA | DELFI MEEDIA
Телекоммуникационная компания Elisa огорошила клиентов ростом тарифов на услуги, которые вступают в силу автоматически с 1 мая этого года.
„Компания Elisa обрадовала своих клиентов очередным очень хорошим предложением. В то время, когда все в Европе прилагают усилия во имя того, чтобы обуздать инфляцию, телекоммуникационная фирма Elisa считает, что совершенно нормально поднять цены на 48%!“ - написал порталу Delfi Ärileht один разочарованный клиент Elisa. „Это круто — просто поднять цену наполовину и скрыть причину этого повышения за „дополнительными преимуществами услуг высшего класса“, которые никому скорее всего не нужны“, - сказал он.