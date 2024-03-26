Смещение Михаила Кылварта приведет, видимо, к большим кадровым перестановкам в горсобрании

Как сообщили Delfi в Таллиннском горсобрании, всего в настоящий момент в горсобрании насчитывается 39 человек, которые приостановили свои мандаты. По разным причинам. Помимо ухода на городские должности есть, к примеру случаи, когда депутаты горсобрания стали членами правительства. Это произошло с Маргусом Цахкна (партия Eesti 200) и Кристеном Михалом (Партия реформ).