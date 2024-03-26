Новости Эстонии
26.03.2024, 19:19

Смещение Михаила Кылварта приведет, видимо, к большим кадровым перестановкам в горсобрании

 (1)
Михаил Кылварт на сегодняшнем заседании горсобрания
Михаил Кылварт на сегодняшнем заседании горсобрания
ФОТО: FOTO: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

Сегодня Центристская партия, возглавляемая отправленным в отставку с поста мэра Таллинна Михаилом Кылвартом, была отстранена в столице от руля власти. Это также означает, что бывшие руководители города могут, при желании, вернуться в городское собрание. Тем самым часть депутатов будут отправлены на скамейку запасных, пишет Delfi.

В городскую управу входят пять членов Центристской партии, имеющих мандат депутата горсобрания — это бывший мэр Михаил Кылварт, а также вице-мэры Бетина Бешкина, Андрей Канте, Владимир Свет и Тийт Терик. На сегодняший день в городском собрании их заменяют Евгения Кукк, Андрес Коллист, Эрки Сависаар, Игорь Ермаков и Мария Дорош. Кылварт, например, сказал сегодня порталу Delfi, что он точно планирует приступить к работе депутата горсобрания.

Как сообщили Delfi в Таллиннском горсобрании, всего в настоящий момент в горсобрании насчитывается 39 человек, которые приостановили свои мандаты. По разным причинам. Помимо ухода на городские должности есть, к примеру случаи, когда депутаты горсобрания стали членами правительства. Это произошло с Маргусом Цахкна (партия Eesti 200) и Кристеном Михалом (Партия реформ).

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии