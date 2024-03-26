В рядах Isamaa в Европарламент будет баллотироваться политик, осужденный за коррупцию

Как сказал Delfi сам Калликорм, вступивший в Isamaa в конце прошлого года, события, приведшие его на скамью подсудимых, произошли 25 лет назад, в 1999 году. „Я расторг свой брак. У меня была такая ситуация, когда нужно было решать судьбу общей квартиры, и чтобы ее спасти мне пришла в голову очень плохая идея — взять кредит и сделать это через офшорную компанию“, - объяснил он.