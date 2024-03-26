Новости Эстонии
26.03.2024, 17:57

В рядах Isamaa в Европарламент будет баллотироваться политик, осужденный за коррупцию

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Ахти Калликорм (справа) во время утверждения партией Isamaa кандидатур на выборы Европарламента
Ахти Калликорм (справа) во время утверждения партией Isamaa кандидатур на выборы Европарламента
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA

Кандидат от партии Isamaa на июньских выборах в Европарламент Ахти Калликорм был признан 20 лет назад виновным в коррупции, пишет Delfi.

Партия Isamaa в воскресенье утвердила свой список на выборы Европейского парламента, в котором, среди прочих, значится многолетний руководитель медицинского концерна AS Magnum Ахти Калликорм. В начале 2000-х годов он был признан виновным в коррупции.

Как сказал Delfi сам Калликорм, вступивший в Isamaa в конце прошлого года, события, приведшие его на скамью подсудимых, произошли 25 лет назад, в 1999 году. „Я расторг свой брак. У меня была такая ситуация, когда нужно было решать судьбу общей квартиры, и чтобы ее спасти мне пришла в голову очень плохая идея — взять кредит и сделать это через офшорную компанию“, - объяснил он.

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