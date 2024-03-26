Проголосовавший против Кылварта Эспенберг покидает EKRE

„Поскольку я пошел против позиции фракции, которая до этого несколько раз менялась, теперь мне следует покинуть партию“, - сказал Урмас Эспенберг ERR во вторник.

Он также признал, что после голосования разговаривал с председателем EKRE Мартином Хельме, который сказал, что, если Эспенберг не уйдет сам, его исключат из партии: „Это худший вариант, которого бы я не хотел“, - добавил он.

По его словам, еще вечером в понедельник позиция фракции EKRE заключалась в поддержке вотума недоверия. „Я не знаю, откуда они вдруг взяли, что мы можем здесь передумать. Для меня это было неожиданно“, - подчеркнул Эспенберг.

На вопрос, может ли это быть партия Isamaa, он ответил: „Так точно“.

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