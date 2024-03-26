Проголосовавший против Кылварта Эспенберг покидает EKRE
Урмас Эспенберг, ставший единственным депутатом Таллиннского горсобрания от Эстонской консервативной народной партии (EKRE), который проголосовал за недоверие мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия), решил покинуть EKRE, пишет rus.err.ee.
„Поскольку я пошел против позиции фракции, которая до этого несколько раз менялась, теперь мне следует покинуть партию“, - сказал Урмас Эспенберг ERR во вторник.
Он также признал, что после голосования разговаривал с председателем EKRE Мартином Хельме, который сказал, что, если Эспенберг не уйдет сам, его исключат из партии: „Это худший вариант, которого бы я не хотел“, - добавил он.
По его словам, еще вечером в понедельник позиция фракции EKRE заключалась в поддержке вотума недоверия. „Я не знаю, откуда они вдруг взяли, что мы можем здесь передумать. Для меня это было неожиданно“, - подчеркнул Эспенберг.
На вопрос, может ли это быть партия Isamaa, он ответил: „Так точно“.
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