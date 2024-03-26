Воры посягают и на дома, и на магазины. Количество попыток крупных краж увеличилось вдвое(7)
По данным компании Viking Security, которая занимается охраной магазинов крупных торговых сетей по всей Эстонии, в этом году воры стали в несколько раз активнее, чем в прошлом году, количество попыток относительно крупных краж тоже увеличилось более чем в два раза. Особенно участились попытки украсть алкоголь, а также обычные продукты питания и другие предметы домашнего обихода. Много краж совершается во дворах жилых домов и на малых предприятиях.
По словам руководителя центра тревоги Viking Security Эрго Оолупа, серьёзная волна краж началась ещё в период Рождества и новогодних праздников.
„За рождественскую неделю и первую неделю нового года было совершено почти на треть больше попыток краж, чем за тот же период прошлого года. При этом, по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года, количество попыток краж в январе и феврале несколько сократилось. Однако, это не приносит особого утешения, поскольку стоимость товаров или имущества, которые воры пытаются украсть, увеличилась. Количество попыток краж на сумму, превышающую 100 евро, увеличилось более чем в два раза“, – отметил Оолуп.
По словам Оолупа, начало года было особенно напряжённым в магазинах в Южной Эстонии. „Если в прежние годы в первые недели количество предпринятых попыток краж варьировалось в пределах 15%, то 2024 год начался с увеличения на 73 процента по сравнению с прошлым годом“, – сказал руководитель центра тревоги.
Оолуп отметил, что особенно активными в начале года были воры, крадущие водку.
„В одном случае группа людей попыталась украсть сразу 60 бутылок водки. Для этого ими была придумана многоэтапная схема, но охранник был внимателен и предотвратил кражу. К сожалению, этот не был разовый эпизод – подобных попыток кражи алкоголя ящиками было ещё немало“, – рассказал руководитель центра тревоги Viking Security.
„К сожалению, следует признать, что начавшаяся в прошлом году тенденция увеличения количества попыток кражи наряду с более дорогими продуктами простых продуктов питания и других предметов домашнего обихода продолжается. Кроме того, в этом году было совершено больше чем раньше попыток украсть бытовую электронику“, – добавил Оолуп.
Попытки кражи предпринимали как мужчины, так и женщины, как взрослые, так и дети, кроме того, среди воров было много людей пожилого возраста. В некоторых случаях воры прибегали к насилию.
„В одном случае работнику службы безопасности, охранявшему магазин крупной торговой сети, пришлось почти полчаса сдерживать агрессивного вора, после чего последний был передан в руки полиции“, – рассказал Оолуп.
„Помимо краж в магазинах, осенью и зимой участились попытки краж со дворов жилых домов, строительных площадок и складов, принадлежащих различным предприятиям. Экономически тяжёлые времена всегда сопровождаются ростом преступности. Так что, всем нам следует серьёзно задуматься о системах защиты своего имущества“, — посоветовал руководитель центра тревоги Viking Security.
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