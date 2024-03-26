Воры посягают и на дома, и на магазины. Количество попыток крупных краж увеличилось вдвое

По словам руководителя центра тревоги Viking Security Эрго Оолупа, серьёзная волна краж началась ещё в период Рождества и новогодних праздников.

„За рождественскую неделю и первую неделю нового года было совершено почти на треть больше попыток краж, чем за тот же период прошлого года. При этом, по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года, количество попыток краж в январе и феврале несколько сократилось. Однако, это не приносит особого утешения, поскольку стоимость товаров или имущества, которые воры пытаются украсть, увеличилась. Количество попыток краж на сумму, превышающую 100 евро, увеличилось более чем в два раза“, – отметил Оолуп.

По словам Оолупа, начало года было особенно напряжённым в магазинах в Южной Эстонии. „Если в прежние годы в первые недели количество предпринятых попыток краж варьировалось в пределах 15%, то 2024 год начался с увеличения на 73 процента по сравнению с прошлым годом“, – сказал руководитель центра тревоги.

Оолуп отметил, что особенно активными в начале года были воры, крадущие водку.

„В одном случае группа людей попыталась украсть сразу 60 бутылок водки. Для этого ими была придумана многоэтапная схема, но охранник был внимателен и предотвратил кражу. К сожалению, этот не был разовый эпизод – подобных попыток кражи алкоголя ящиками было ещё немало“, – рассказал руководитель центра тревоги Viking Security.

„К сожалению, следует признать, что начавшаяся в прошлом году тенденция увеличения количества попыток кражи наряду с более дорогими продуктами простых продуктов питания и других предметов домашнего обихода продолжается. Кроме того, в этом году было совершено больше чем раньше попыток украсть бытовую электронику“, – добавил Оолуп.

Попытки кражи предпринимали как мужчины, так и женщины, как взрослые, так и дети, кроме того, среди воров было много людей пожилого возраста. В некоторых случаях воры прибегали к насилию.