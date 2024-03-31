Как Эстония может выйти из экономического кризиса

По словам директора Института конъюнктуры Эстонии Пеэтера Раудсеппа, для описания текущей экономической ситуации подходит термин стагфляция. Это такое состояние экономики, когда сочетаются застой, спад производства, рост безработицы и инфляция. Похожий экономический спад Эстония переживала в 2008 году.

Раудсепп утверждает, что не стоит ожидать, что кризис просто пройдет и в какой-то момент экономические показатели начнут улучшаться. „Пути назад нет, – уверен он, – Мы уже не сможем вернуться к дешевым ценам на энергоносители или более низким зарплатам. Мы стали значительно более дорогой страной с точки зрения зарплат и уровня цен. Прежней экономической модели, при которой мы покупали дешевые энергоносители с востока и продавали на запад, больше не существует“.

Товары или услуги, которые производят эстонские предприятия, по мнению Раудсеппа, должны иметь более высокую добавленную стоимость. Это поможет стать отечественным компаниям более конкурентоспособными. „Мы больше не можем быть производителем дешевой продукции, наши производственные затраты для этого слишком высоки. Мы должны производить более дорогие продукты, но для этого они должны быть еще более передовыми. У нас существуют государственные программы, которые помогают компаниям финансово развивать наши собственные технологии и делать научные прорывы, повышая тем самым стоимость интеллектуальной собственности. И я вижу в этом перспективу, которая будет заметна уже через пару лет“, – подытожил Раудсепп.

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