Вы их знаете? Полиция просит помощи в опознании подозреваемых

До сих пор не установленных мальчиков подозревают в преступлении против личности, которое было совершено 28 января около 14:30 в Таллинне у магазина Tornimäe Rimi.

Всех, кто узнает изображенных на фотографиях людей или стал очевидцем происшествия, полиция просит связаться по телефону 552 4182.

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