ЧП и криминал
26.03.2024, 16:15

Вы их знаете? Полиция просит помощи в опознании подозреваемых

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Politsei palub abi poiste tuvastamisel.
Politsei palub abi poiste tuvastamisel.
ФОТО: PPA kommunikatsioon | Politsei

Полиция просит связаться с ней всех, кто узнает изображенных на фотографиях мальчиков.

До сих пор не установленных мальчиков подозревают в преступлении против личности, которое было совершено 28 января около 14:30 в Таллинне у магазина Tornimäe Rimi.

Всех, кто узнает изображенных на фотографиях людей или стал очевидцем происшествия, полиция просит связаться по телефону 552 4182.

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