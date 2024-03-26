ВИДЕО | Эстонские военные упражнялись в уничтожении дронов. Из ручного оружия

„На примере войны в Украине, новым важным уроком стала стрельба по воздушным мишеням. Именно этой теме сегодня мы уделяем основное внимание. В воздушном пространстве летают много различных мишеней и каждый солдат должен уметь их сбивать“, - сказал командир роты штаба и связи 2-й пехотной бригады капитан Таави Киви.

Посмотрите видеозапись вчерашних стрельб:

В Силах обороны дроны выполняют задачи наблюдения и разведки. В арсенале имеются дроны летательного типа, есть дроны-мультикоптеры. Один из мультикоптеров участвовал в стрельбах в Нурсипалу.

„В целях экономии ресурсов стрельба не ведется по самим дронам. В качестве мишени выступают воздушные шары, которые мы закрепили к дрону“, - пояснил капитан Киви.

Во время стрельб применялось ручное стрелковое оружие, с помощью которого мишень удалось поразить в радиусе нескольких сотен метров.

По оценке командира взвода срочника Михкеля Круусманна поразить цели было непросто. „Сегодняшние стрельбы были очень интересными. Стрельба по мишеням в движении крайне отличается от обычных стрелковых тестов для автомата R-20 и стала своеобразным вызовом“, - сказал Круусманн.

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