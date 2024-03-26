Банк Эстонии представил экономический прогноз: рост зарплат замедлится

Согласно прогнозу, после двух лет спада улучшатся условия для перехода экономики к росту. В течение этого года ожидается оживление экономики, хотя в целом показатели будут ниже прошлогодних. В следующие два года центробанк прогнозирует экономический рост примерно на уровне 3%.

Условия для перехода экономики от спада к росту улучшились. Экономика Эстонии сокращалась два года подряд, что является более продолжительным по сравнению с предыдущими периодами спада. Это было обусловлено накоплением целого рядом усиливающих друг друга затруднений, которые всё-таки к сегодняшнему дню уже ослабли или, с большой долей вероятности, ослабнут в ближайшее время.

Росту экономической активности будут способствовать снижение цен на сырье и энергоносители с прежних высоких уровней, уменьшение проблем с поставками, благоприятный обменный курс евро, замедление роста цен и ожидаемое снижение процентных ставок Европейским центральным банком.

Покупательная способность людей тоже продолжит курс на улучшение, что будет стимулировать потребительские расходы и экономический рост. Хорошая устойчивость рынка труда к имевшимся трудностям является хорошей почвой для возвращения к экономическому росту, поскольку при высокой занятости и низком уровне безработицы повышение покупательной способности и потребительского потенциала распределяется в обществе более равномерно.

Экономическая активность растет

Затухающие последствия энергетического кризиса и замедление инфляции увеличивают в Эстонии покупательную способность людей. Эти же факторы улучшают покупательскую способность потребителей на зарубежных рынках, что внесет важный вклад в улучшение возможностей экспорта, который сильно пострадал. В то же время со следующего года ожидается более мощный рост европейской экономики. На Эстонию повлияет и то, что ситуация на наших традиционных экспортных рынках является более сложной, чем в Европе в целом, особенно в Скандинавии и Германии.