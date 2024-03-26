Банк Эстонии представил экономический прогноз: рост зарплат замедлится(4)
В вторник, 26 марта, Банк Эстонии представил свежий экономический прогноз, пишет Ärileht.
Согласно прогнозу, после двух лет спада улучшатся условия для перехода экономики к росту. В течение этого года ожидается оживление экономики, хотя в целом показатели будут ниже прошлогодних. В следующие два года центробанк прогнозирует экономический рост примерно на уровне 3%.
Условия для перехода экономики от спада к росту улучшились. Экономика Эстонии сокращалась два года подряд, что является более продолжительным по сравнению с предыдущими периодами спада. Это было обусловлено накоплением целого рядом усиливающих друг друга затруднений, которые всё-таки к сегодняшнему дню уже ослабли или, с большой долей вероятности, ослабнут в ближайшее время.
Росту экономической активности будут способствовать снижение цен на сырье и энергоносители с прежних высоких уровней, уменьшение проблем с поставками, благоприятный обменный курс евро, замедление роста цен и ожидаемое снижение процентных ставок Европейским центральным банком.
Покупательная способность людей тоже продолжит курс на улучшение, что будет стимулировать потребительские расходы и экономический рост. Хорошая устойчивость рынка труда к имевшимся трудностям является хорошей почвой для возвращения к экономическому росту, поскольку при высокой занятости и низком уровне безработицы повышение покупательной способности и потребительского потенциала распределяется в обществе более равномерно.
Экономическая активность растет
Затухающие последствия энергетического кризиса и замедление инфляции увеличивают в Эстонии покупательную способность людей. Эти же факторы улучшают покупательскую способность потребителей на зарубежных рынках, что внесет важный вклад в улучшение возможностей экспорта, который сильно пострадал. В то же время со следующего года ожидается более мощный рост европейской экономики. На Эстонию повлияет и то, что ситуация на наших традиционных экспортных рынках является более сложной, чем в Европе в целом, особенно в Скандинавии и Германии.
Значительная часть производственных мощностей эстонских предприятий простаивает из-за слабого спроса, поэтому у экономики имеется потенциал для сильного роста. Так как это предполагает резкий рост экспорта в условиях слабой внешней среды, то всё-таки более вероятно, что новый цикл роста будет набирать обороты сдержанно и более сильного экономического роста можно будет ожидать в Эстонии с 2025 года. Экспортные возможности увеличит выход на новые рынки, на что предприятия всё больше делают упор, но и эти возможности будут открываться с течением времени.
Люди активно меняют рабочие места
Эстонские предприятия активно занимаются повышением своей конкурентоспособности. Ценовая конкурентоспособность компаний более не находится под таким же ударом, как год-два назад, но затратная база предприятий всё-таки выше, чем раньше. Это подталкивает производство в Эстонии к повышению эффективности, но также и к инновациям, за которыми, видимо, не все компании смогут угнаться, и поэтому перераспределение производственных ресурсов между отраслями и предприятиями продолжится.
Продолжается тенденция, когда люди активно меняют рабочие места, и происходит движение рабочей силы в те сферы, где дела идут относительно лучше. Это показывает, что предприниматели адаптировались и способны создавать новые и привлекательные рабочие места. И это было одной из причин того, занятость смогла сохраниться, несмотря на экономический спад. К тому же сохранению уровня занятости способствовало сокращение рабочего времени, которое происходило в основном по собственному желанию работников. Работодателям придется и в дальнейшем справляться с изменившимися предпочтениями в отношении рабочего времени.
В последнем квартале прошлого года наблюдался рост зарплат в общественном секторе. Сейчас в части роста зарплат выделяется частный сектор. На следующий год прогнозируется замедление роста зарплат в связи с вступающим в силу законом о подоходном налоге с физических лиц.
Дефицит бюджета увеличился
Государство смягчило экономический спад, но это привело к увеличению бюджетного дефицита. Правительственный сектор за счет увеличения бюджетного дефицита влил в экономику дополнительные деньги, часть которых стимулировала спрос и ограничила масштабы экономического спада.
Если правительственная коалиция сохранит уровень расходов на сложившемся уровне и при вошедших силу налоговых изменениях, то бюджетный дефицит и масштабы стимулирования в будущем году еще больше увеличатся. При этом в 2025 году экономический рост предположительно ожидается довольно быстрым, поэтому дополнительная бюджетная поддержка экономики со стороны государства больше не потребуется.
Учитывая характер основных проблем, которые до сих пор препятствовали экономическому росту — находящиеся в трудностях экспортные рынки, сложности с поставками, дорогая энергия, прекращение действия в связи с войной некоторых бизнес-моделей, потеря ценовой конкурентоспособности, - дополнительные государственные расходы в существенной мере эти проблемы не смягчают. Но всё больше выходит на повестку дня необходимость сокращения структурного, или постоянного, дефицита бюджета.
В ближайшие годы задачей будет являться не превысить 3-процентную границу дефицита госбюджета, что помимо необходимости вывести государственные финансы на устойчивый путь, будет противоречить и общим правилам Европейского союза.
Восстановление фискальной дисциплины имеет важную роль для предотвращения накопления долга. Важно и то, чтобы выход из бюджетного дефицита, то есть отмена фискальных стимулов, происходила бы таким образом, чтобы не навредить возможностям роста экономики.
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