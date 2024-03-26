ВИДЕО | Медведь из Харьюмаа показал, что нужно делать с автомобильными шинами

За странным занятием косолапого застала одна из камер в Харьюмаа.

Весна у эстонских медведей выдалась активной: их видели пробудившимся от спячки уже в феврале. В предыдущие годы первые сообщения стали поступать только в начале марта.

Продолжительность спячки во многом зависит от погодных условий. Февраль в этом году был очень влажным и теплым.

Также продолжительность спячки бурого медведя варьируется в зависимости от региона и обычно составляет 4-5 месяцев. При подготовке к спячке масса тела медведя увеличивается до 35%. Во время сна замедляется обмен веществ и температура тела медведя падает на 3-5 градусов. Большую часть энергии животное получает за счет расщепления жировой ткани. Беременные самки рожают во время спячки и находятся в спячке несколько дольше, чем самцы.

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