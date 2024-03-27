Экономика
27.03.2024, 07:25

Спор продолжается. Lidl все еще не получил разрешение на строительство магазина в Пыхья-Таллинне

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ФОТО: Detailplaneeringu lisa

Lidl и Таллиннская городская управа до сих пор не пришли к соглашению о том, как организовать парковку возле запланированного здания магазина. Пока не будет достигнут компромисс, у Lidl нет возможности приступить к утверждению детальной планировки, пишет Ärileht.

В конце лета 2022 года Rimi закрыла свой магазин на улице Паавли в Пыхья-Таллинне. Здание было снесено. Объект приобрела торговая сеть Lidl, которая расширяла свою деятельность в Эстонии и хотела построить здесь магазин по собственной концепции. Однако до сих пор строительство не началось. Lidl даже не удалось утвердить детальную планировку. В определенный момент спор с городом Таллинном практически дошел до суда, а теперь вопрос остался висеть в воздухе. Надежды увидеть в ближайшее время магазин Lidl в Пыхья-Таллинне нет.

Сеть была готова идти в суд

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