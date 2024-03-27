Спор продолжается. Lidl все еще не получил разрешение на строительство магазина в Пыхья-Таллинне

В конце лета 2022 года Rimi закрыла свой магазин на улице Паавли в Пыхья-Таллинне. Здание было снесено. Объект приобрела торговая сеть Lidl, которая расширяла свою деятельность в Эстонии и хотела построить здесь магазин по собственной концепции. Однако до сих пор строительство не началось. Lidl даже не удалось утвердить детальную планировку. В определенный момент спор с городом Таллинном практически дошел до суда, а теперь вопрос остался висеть в воздухе. Надежды увидеть в ближайшее время магазин Lidl в Пыхья-Таллинне нет.