„40 дней назад убили Навального“. Сегодня возле посольства РФ в Таллинне пройдет акция памяти

„Духу не помеха четыре стены, память не засыпать холодной землей...“ Сегодня российские музыканты выпустили трек в память об Алексее Навальном, - рассказывает один из организаторов акции Алексей Павлов. - Сегодня 40 дней со дня его убийства. Наглого, подлого, циничного. Российские власти объявили Навального экстремистом и террористом, но по количеству людей пришедших на его похороны в России и на траурные митинги по всему миру, мы понимаем, что никто в мире, никто в России не считает его ни экстремистом, ни террористом. Ведь все, что он делал – это призывал людей не врать и не бояться. „Выходить из тьмы – это больно для глаз, но нет варианта не выйти из тьмы...“ И сегодня в Таллинне в 19 часов мы выходим к российскому посольству, чтобы почтить память человека, который не боялся. Приходите и вы“.