Осиновский об отмене бесплатного проезда: что работает - ломать не нужно

„Для социал-демократов это было непростым решением, - начал Евгений Осиновский. - Дискуссии внутри партии были непростыми. Это было коллегиальное решение, взвесив все аспекты, все доводы за и против, мы решили выйти из коалиции с Центристской партией“. Осиновский отметил, что соцдемы не голосовали внутри партии по этому вопросу, они пришли к консенсусу.

По его словам, главным триггером послужили процессы внутри Центристской партии, которые начались в середине прошлого года и продолжаются по сей день. „Ряды центристов каждую неделю кто-то покидает. В течение нескольких месяцев, особенно в горсобрании, была тревожная ситуация. Порой мы не знали, будет ли у нас большинство на голосовании. Поэтому у нас нет веры в долгосрочное сотрудничество“, - добавил соцдем.

При этом у поддержавших вотум недоверия сейчас минимальный перевес: 41 голос (соцдемы, Партия реформ, Isamaa, Eesti 200). К отставке мэра Михаила Кылварта подключился и один член партии EKRE, но с консерваторами соцдемы сотрудничать не будут, уточнил Осиновский. Таким образом, у вероятной коалиции максимум 42 голоса из 79.

„Это еще один из аспектов, почему это решение сложное, - ответил Осиновский. - Пока мы приняли только одно решение - не сотрудничать с центристами. Сейчас будем создавать стабильную коалицию“. Евгений Осиновский не исключает, что в следующей коалиции будет больше депутатов. Например, к новой власти могут примкнуть даже центристы.

„Я не знаю, перейдет ли к нам кто-то из Центристской партии. Но я лично слышал сигналы, что кто-то покинет их фракцию. Некоторые говорили, что чуть-чуть побудут и уйдут. Если люди об этом открыто говорят, вероятность очень большая. Сейчас крайне нестабильная атмосфера“, - рассказал председатель фракции социал-демократов.