Кылварт считает, что смена власти в Таллинне может принести пользу Центристской партии в будущем

Вчера вечером социал-демократы сообщили, что не будут продолжать сотрудничество с центристами в Таллинне. Кылварт добавил, что до этого был сигнал о том, что все возможно. Однако на сегодняшнем заседании стало известно, что коалиция соцдемов и центристов распалась. Теперь городом будут управлять социал-демократы, реформисты, Eesti 200 и Isamaa.

В финальной речи Кылварт критиковал налоговую политику Партии реформ. Но что можно было бы сделать по-другому в городе? „Естественно, в Таллинне не все так, как хотелось бы. Конечно, я считаю, большие дорожные работы в прошлом и в этом году вызвали много эмоций. Я думаю, ремонт можно было спланировать лучше“, - уточнил Кылварт.