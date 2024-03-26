26.03.2024, 11:34
Кылварт считает, что смена власти в Таллинне может принести пользу Центристской партии в будущем(16)
Михаила Кылварта (Центристская партия) сняли с поста мэра Таллинна сегодня утром. Он рассказал Delfi, что планирует делать дальше.
Вчера вечером социал-демократы сообщили, что не будут продолжать сотрудничество с центристами в Таллинне. Кылварт добавил, что до этого был сигнал о том, что все возможно. Однако на сегодняшнем заседании стало известно, что коалиция соцдемов и центристов распалась. Теперь городом будут управлять социал-демократы, реформисты, Eesti 200 и Isamaa.