Министерство образования выделило деньги для организации лагерей для украинских детей. Когда прошли лагеря и были ли они вообще?(6)
Министерство образования и науки выделило некоммерческой организации Георга Мерило свыше 64 000 евро на организацию лагерей для детей украинских беженцев. Как стало известно, НКО не выполнило данные обещания, пишет издание Eesti Päevaleht.
Еще совсем недавно Георг Мерило был известен как человек, основавший школу, в которой обучают умению вести переговоры. Недавно к его портрету добавились новые штрихи: он оказался еще и должником по алиментам. Как раз тогда, когда Мерило уверял суд, что не имеет дохода, Министерство образования и науки (HTM) выделило учрежденному Мерило НКО деньги на организацию лагерей для украинских детей. НКО не смогло доказать, что лагеря действительно состоялись, и теперь HTM через суд требует вернуть деньги. Мерило тоже обратился в суд, оспорив приказ министерства, обязывающий его вернуть деньги.