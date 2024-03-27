Министерство образования выделило деньги для организации лагерей для украинских детей. Когда прошли лагеря и были ли они вообще?

Еще совсем недавно Георг Мерило был известен как человек, основавший школу, в которой обучают умению вести переговоры. Недавно к его портрету добавились новые штрихи: он оказался еще и должником по алиментам. Как раз тогда, когда Мерило уверял суд, что не имеет дохода, Министерство образования и науки (HTM) выделило учрежденному Мерило НКО деньги на организацию лагерей для украинских детей. НКО не смогло доказать, что лагеря действительно состоялись, и теперь HTM через суд требует вернуть деньги. Мерило тоже обратился в суд, оспорив приказ министерства, обязывающий его вернуть деньги.