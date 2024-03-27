Новости Эстонии
27.03.2024, 10:15

Министерство образования выделило деньги для организации лагерей для украинских детей. Когда прошли лагеря и были ли они вообще?

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Георг Мерило от имени своего НКО подал в Министерство образования и науки проектное ходатайство об организации дневных лагерей для украинских детей.
Георг Мерило от имени своего НКО подал в Министерство образования и науки проектное ходатайство об организации дневных лагерей для украинских детей.
ФОТО: Kaader videost

Министерство образования и науки выделило некоммерческой организации Георга Мерило свыше 64 000 евро на организацию лагерей для детей украинских беженцев. Как стало известно, НКО не выполнило данные обещания, пишет издание Eesti Päevaleht.

Еще совсем недавно Георг Мерило был известен как человек, основавший школу, в которой обучают умению вести переговоры. Недавно к его портрету добавились новые штрихи: он оказался еще и должником по алиментам. Как раз тогда, когда Мерило уверял суд, что не имеет дохода, Министерство образования и науки (HTM) выделило учрежденному Мерило НКО деньги на организацию лагерей для украинских детей. НКО не смогло доказать, что лагеря действительно состоялись, и теперь HTM через суд требует вернуть деньги. Мерило тоже обратился в суд, оспорив приказ министерства, обязывающий его вернуть деньги.

По мнению судебного исполнителя, Георг Мерило является злостным неплательщиком алиментов, который на протяжении многих лет умышленно уклоняется от выполнения своих обязательств. Задолженность Мерило по исполнительному производству составляет почти 20 000 евро, это алименты, которые Мерило задолжал за 13 лет собственному сыну. Как считает судебный исполнитель, должник сознательно скрывает свои доходы. Мерило имеет долг не только перед ребенком, но и перед государством, так как во время проведения исполнительного производства государство выплатило алиментную помощь в размере свыше 4500 евро.

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RusDelfi
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