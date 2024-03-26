Владимир Свет: меня предали и обманули

Владимир Свет проработает столичным чиновником до того момента, как будут выбраны новые вице-мэры. Следующее заседание Горсобрания пройдет в начале апреля. Однако новая коалиция может не успеть договориться к этому времени. Также новое место работы будут вынуждены искать все старейшины-центристы.

„У меня в планах уйти в отпуск. Без малого 6,5 лет я отработал в городской системе старейшиной и вице-мэром. Сейчас подходящее время взять паузу, оглянуться назад, сделать выводы, поспать, заняться здоровьем, спортом, - говорит Владимир Свет RusDelfi. - На прошлых выборах меня избрали в горсобрание, в планах вернуться к работе депутата“.

В Рийгикогу Свет вернуться не может, так как он отказался от мандата в 2023 году в пользу работы в столичной управе. „Разумеется, буду искать новую работу. Я по образованию юрист, возможно, захочу вернуться к профессиональной практике. Я пока не решил, много об этом не думал, я до последнего полагал, что рациональные аргументы коалиции возьмут верх над политической математикой“, - добавил он. Свет пока не знает, станет ли политика его хобби. „Если я буду работать в частном секторе, то политика не будет основной деятельностью. Но повторюсь, четкого плана еще нет. Пока уходить из политики не собираюсь“.

Продолжая тему политики, центрист порекомендовал посмотреть запись с заседания горсобрания. „Обычно громкие ораторы от оппозиции сегодня были блеклыми и скучными. Они понимали, что им удалось свергнуть власть ценой политических махинаций и перекупкой голосов. По выступлению Евгения Осиновского четко видно, что многим соцдемам не по душе эти политические игры, которые не имеют отношения к работе.

Меня, как вице-мэра, предали и обманули. Социал-демократы за вечер поменяли свое мнение. Еще вчера мы обсуждали текущие дела горуправы, решали насущные проблемы, говорили о задачах на следующие недели. А вечером узнали, что, оказывается, коалиция не работает, есть претензии и проблемы“, - считает Свет.