В Копли годовалая девочка попала под машину

Вчера в 09.07 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Раэ на 12-м километре шоссе Таллинн – Тарту – Выру — Лухамаа. Легковой автомобиль Audi A4, за рулем которого находился 23-летний мужчина, отклонившись вправо на полосу разгона, столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Viano, которым управлял 33-летний мужчина. Водителя Mercedes-Benz доставили в больницу.

В 13.15 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Копли, 69-б. С отъезжавшим задним ходом от магазина Maxima легковым автомобилем Toyota Auris, которым управлял 33-летний мужчина, столкнулась годовалая девочка, которая побежала по парковке. Водитель сам доставил в больницу девочку и ее бабушку. Точные обстоятельства происшествия расследуются.

В 14.51 произошло дорожно-транспортное происшествие в Нарве в месте пересечения улицы Энергия с Таллиннским шоссе. Легковой автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 21-летний мужчина, совершая левый поворот, столкнулся с учебным легковым автомобилем Kia Ceed, за рулем которого находилась 17-летняя девушка. Водителю Volkswagen и 60-летней женщине, которая находилась в автомобиле Kia в качестве инструктора по вождению, скорая помощь оказала первую помощь на месте.

В 20.16 произошло дорожное происшествие в Таллинне около дома по улице Ангервакса, 6. Не имеющий водительских прав 15-летний юноша врезался на мотоцикле KTM в дерево. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 17.51 произошло дорожное происшествие в Таллинне на перекрестке улиц Паэ и Паэкааре. В маршрутном автобусе Solaris Urbino 12, поворачивавшим налево, упал пьяный 31-летний мужчина. Пассажира доставили в больницу.

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